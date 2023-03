Uomini e Donne, anticipazioni 9 marzo: Aurora contro Armando. Per quale motivo? (Di giovedì 9 marzo 2023) Uomini e Donne, anticipazioni 9 marzo: penultimo giorno della settimana del dating show di Maria De Filippi. Cosa succederà? Senz’altro qualcosa di particolare tra Aurora e Armando del Trono Over … Uomini e Donne, anticipazioni 9 marzo: Armando contestato da Aurora dopo la sfilata e Riccardo … Oggi vedremo l’annunciatissima sfilata del Trono Over, con Riccardo Guarnieri che ancora una volta mostrerà i pettorali (dopo che saranno nostrato alcuni filmati di lui in palestra), mascherandosi da “Uomo Tigre”, e Armando Incarnato che commuoverà le dame, recitando una sua poesia in napoletano. Tuttavia non piacerà a tutte: farà discutere il bruttissimo voto (4!) di ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 9 marzo 2023): penultimo giorno della settimana del dating show di Maria De Filippi. Cosa succederà? Senz’altro qualcosa di particolare tradel Trono Over …contestato dadopo la sfilata e Riccardo … Oggi vedremo l’annunciatissima sfilata del Trono Over, con Riccardo Guarnieri che ancora una volta mostrerà i pettorali (dopo che saranno nostrato alcuni filmati di lui in palestra), mascherandosi da “Uomo Tigre”, eIncarnato che commuoverà le dame, recitando una sua poesia in napoletano. Tuttavia non piacerà a tutte: farà discutere il bruttissimo voto (4!) di ...

