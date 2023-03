Uomini e Donne, anticipazioni 9 marzo 2023: oggi la sfilata del trono Over, chi vince? (Di giovedì 9 marzo 2023) Dopo aver visto al centro dello studio Gemma e Silvio, tra passionalità e non poche discussioni con Paola, ‘presa di mira’ dall’opinionista Gianni e dopo aver visto le esterne dei tronisti Luca, uno degli ultimi arrivati, Nicole, schietta e determinata e Lavinia, che sembrerebbe essere ancora molto indecisa e poco pronta alla scelta tra Alessio Campoli e Alessio Corvino, oggi torna Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito di sempre. E anche oggi, nella puntata registrata prima della scomparsa di Maurizio Costanzo, non mancheranno colpi di scena, emozioni. E risate. Maria De Filippi, la padrona di casa, su chi e cosa punterà i riflettori? Tutti, che siano giovani o del parterre del trono Over, sono lì per cercare l’amore e per innamorarsi davvero. View this post ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 9 marzo 2023) Dopo aver visto al centro dello studio Gemma e Silvio, tra passionalità e non poche discussioni con Paola, ‘presa di mira’ dall’opinionista Gianni e dopo aver visto le esterne dei tronisti Luca, uno degli ultimi arrivati, Nicole, schietta e determinata e Lavinia, che sembrerebbe essere ancora molto indecisa e poco pronta alla scelta tra Alessio Campoli e Alessio Corvino,torna, il dating show più amato e seguito di sempre. E anche, nella puntata registrata prima della scomparsa di Maurizio Costanzo, non mancheranno colpi di scena, emozioni. E risate. Maria De Filippi, la padrona di casa, su chi e cosa punterà i riflettori? Tutti, che siano giovani o del parterre del, sono lì per cercare l’amore e per innamorarsi davvero. View this post ...

