Unobravo nel mercato B2B

(Di giovedì 9 marzo 2023) per promuovere il benessere psicologico di dipendenti e collaboratori. Sedute individuali, workshop e webinar anche in lingua inglese e offerte su misura delle esigenze delle organizzazioni: se il welfare migliora la produttività Stando a quanto riportano gli ultimi dati trimestrali sulle comunicazioni obbligatorie del Ministero dei Lavoro, sono oltre 1,6 milioni i rapporti di lavoro cessati per dimissioni registrati nei primi nove mesi del 2022. Il fenomeno noto come Great resignation non ha risparmiato l’Italia: già nel 2019 uno studio condotto dall’Harvard Business Review rilevava infatti che oltre il 75% degli intervistati, identificati come Millennial o Gen Zer, era stato portato alle dimissioni per cause direttamente correlate alla tutela del proprio benessere mentale. E proprio il benessere organizzativo è al centro dell’annuale Mind Health Report di AXA: i nuovi risultati, ...

'In quanto Società Benefit, l'impegno a sostegno della comunità è insitoDna di. Siamo lieti di incontrare partner pronti a sposare e supportare questo progetto, un'iniziativa di ..."Ricevere questo importante riconoscimento in così poco tempo - commenta Corena Pezzella, hr manager di- è fonte di grande orgoglio e sottolinea il nostro impegno costantepromuovere ...A confermare questo trend ancheche sottolinea come in Italia,2022, le donne che si sono affidate al servizio di psicologia online per motivi legati ad ansia o depressione sono state ...

Milano, 13 mar. (Labitalia) - A soli tre anni dalla sua fondazione, il servizio di psicologia online e società benefit Unobravo ha ricevuto la prestigiosa certificazione di Great place to work: un tra ...tra le 1000 aziende in rapida crescita in Europa e tra le 500 in Italia. Lhub digital mar-tech company data-driven è tra le 1000 aziende inserite nell’autorevole classifica “FT 1000 Europe’s Fastest G ...