Union Berlino-Union SG | le formazioni ufficiali

Leggi su 11contro11

(Di giovedì 9 marzo 2023) Riportiamo lediSG, sfida valevole per l’andata degli ottavi di finale di Europa League. Dirigerà l’incontro l’arbitro israeliano Orel Grinfeeld, coadiuvato come assistenti dai connazionali Hassan e Yarkoni, e dal quarto uomo Leibovitz. VAR e AVAR saranno rispettivamente Reinshreiber e Fuxman. Calcio d’inizio ore 18:45 allo Stadion An der Alten Försterei di. Due delle rivelazioni di questa edizione di Europa League si affrontano questo pomeriggio per l’andata degli ottavi di finale. Terzo in classifica in Bundesliga, l’sta vivendo una stagione da protagonista anche in campionato, ed in piena lotta per la qualificazione in Champions. Dopo ...