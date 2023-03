Union Berlino-Union SG, le formazioni ufficiali: Behrens e Becker dal 1', c'è Amani (Di giovedì 9 marzo 2023) Ecco le formazioni ufficiali di Union Berlino-Union SG (fischio d'inizio ore 18.45). Union Berlino: Ronnow; Trimmel, Knoche, Doekhi, Di... Leggi su calciomercato (Di giovedì 9 marzo 2023) Ecco lediSG (fischio d'inizio ore 18.45).: Ronnow; Trimmel, Knoche, Doekhi, Di...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... alexcobra11 : Kubo Takefusa titolare contro la Roma, Morita titolare con il suo Sporting contro l'Arsenal di Tomiyasu che partirà… - sportli26181512 : Union Berlino-Union SG, le formazioni ufficiali: Behrens e Becker dal 1', c'è Amani: Ecco le formazioni ufficiali d… - PaololXDSus : @MarcoVioli5 Per me rischioso Union Berlino e Union Saint Gilloise quindi no - Giulius888 : Ecco chi passa il turno in el e conference Union Berlino Bayer Leverkusen Real Sociedad Arsenal Juve Manchester Un… - MCalcioNews : Union Berlino-Union Saint-Gilloise, Europa League: tv, formazioni, pronostici -