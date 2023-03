Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gulfswuv : @Ally1384 sperando che mew venga in italia (dato che ne ho fatte una trentina e passa) - Iucberbert : @nunziapenelope @eli_grandi A me questa cosa la disse intorno al 2010 un signore, ormai affermato, immigrato dall’A… - beppekin : RT @TgrRaiTrentino: I rilievi da satelliti elaborati da una startup trentina lanciano l'allarme sulle riserve d'acqua #IoSeguoTgr https://… - fabiofabbretti : @yosoyelfanal Si dai, io sono a una trentina di km ma si è sentito forte ?? - Massarismo : @Samuele171017 @xMarkness__ Ma si sarà sicuramente un caso che avrò trovato almeno una trentina di commenti di lazi… -

Sonole persone precauzionalmente evacuate in seguito al terremoto di magnitudo 4.3 registrato nella zona di Umbertide. Lo hanno riferito i vigili del fuoco. Sono state evacuate quattro ...Passando ai calciatori, due giornate di stop a Maurizio Mascher (Baone),a Davide Grigoletti (... Tutte le sanzioni sul Comunicato ufficiale odierno della Figc: C. U. n 91 del 09/03/23 ...E, quindi, in questo senso, la prima cosa che vogliamo trasmettere è il nostro cordoglio a le loro famiglie di quei tre giovani che avevanod'anni. Vogliamo trasmettere il mio cordoglio ...

Una trentina di evacuati dopo il terremoto di Umbertide - Cronaca Agenzia ANSA

Sono una trentina le persone precauzionalmente evacuate in seguito al terremoto di magnitudo 4.3 registrato nella zona di Umbertide. Lo hanno riferito i vigili del fuoco. (ANSA) ...Un fondo da 22 milioni di euro: a tanto ammonta la quota messa in campo per le cooperative trentine per sostenerne gli investimenti e rafforzarne il patrimonio. Il fondo partecipativo è uno strumento ...