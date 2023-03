Una soluzione ai problemi Samsung Galaxy S23 con il Wi-Fi (Di giovedì 9 marzo 2023) Subito dopo il lancio dei Samsung Galaxy S23, a parte tutte le note positive post lancio sui dispositivi top di gamma, sono venuti a galla alcuni problemi relativi alla connessione Wi-Fi degli smartphone. Più che i modelli standard e Plus, l’esemplare Ultra è stato interessato dall’anomalia. Quest’ultima, in via ufficiale, non è stata ancora risolta dal produttore ma un semplice trucco potrebbe essere utile per superare il fastidioso malfunzionamento. La tipologia di errore Facciamo un breve passo indietro per comprender di quale problema è affetto il Samsung Galaxy S23. I modelli di ultima generazione coinvolti dal bug sarebbero quelli che si interfacciano con router di casa con tecnologia Wi-Fi 6. Sarebbe proprio nel caso di associazione a questa specifica tecnologia che i telefoni non ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 9 marzo 2023) Subito dopo il lancio deiS23, a parte tutte le note positive post lancio sui dispositivi top di gamma, sono venuti a galla alcunirelativi alla connessione Wi-Fi degli smartphone. Più che i modelli standard e Plus, l’esemplare Ultra è stato interessato dall’anomalia. Quest’ultima, in via ufficiale, non è stata ancora risolta dal produttore ma un semplice trucco potrebbe essere utile per superare il fastidioso malfunzionamento. La tipologia di errore Facciamo un breve passo indietro per comprender di quale problema è affetto ilS23. I modelli di ultima generazione coinvolti dal bug sarebbero quelli che si interfacciano con router di casa con tecnologia Wi-Fi 6. Sarebbe proprio nel caso di associazione a questa specifica tecnologia che i telefoni non ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MondadoriStore : Info #Jimin #BTS #KPop Attualmente il disco è disponibile in una versione che verrà spedita RANDOM tra le due vers… - enpaonlus : Troppe nutrie a Parma, il Comune: no abbattimenti ma sterilizzazione - la Repubblica - Una soluzione civile e intel… - Gitro77 : 30 anni di avanzi primari e di deflazione salariale (UE), 20 di una moneta per noi sopravvalutata (l'Euro) direi ch… - Pandivia1 : @Peppe24245235 Mettiamo che chi vuole accogliere tutti i clandestini indiscriminatamente senza mai pensare ad una s… - LUBOHAIXIA : @CottarelliCPI Solo nel piddiume puoi stare, balle su balle, e mai una soluzione che non sia pura demagogia -