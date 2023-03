Una maglia, una storia … l’Inghilterra di Trevor Francis (Di giovedì 9 marzo 2023) Dopo tante maglie di club, oggi è il turno di una bellissima maglia di una nazionale e, precisamente, la maglia della nazionale inglese risalente al 1979 appartenuta al grande bomber ex Samp e Atalanta, Trevor Francis. Ci ho tenuto a prendere questa sua maglia, oltre che per l’estrema bellezza, anche per il fatto di essere già in possesso della sua maglia numero 9 della Sampdoria della partita di Coppa Coppe contro il Benfica della stagione 1985-86, già presentata mesi fa (in foto le due maglie vicine). La maglia fu scambiata con un calciatore svedese dopo l’amichevole del 10 giugno 1979 allo stadio Rasunda di Solna terminata 0-0: l’incontro fu organizzato per celebrare i 75 anni dalla fondazione della federazione calcistica svedese. Vivian Anderson con questo ... Leggi su glieroidelcalcio (Di giovedì 9 marzo 2023) Dopo tante maglie di club, oggi è il turno di una bellissimadi una nazionale e, precisamente, ladella nazionale inglese risalente al 1979 appartenuta al grande bomber ex Samp e Atalanta,. Ci ho tenuto a prendere questa sua, oltre che per l’estrema bellezza, anche per il fatto di essere già in possesso della suanumero 9 della Sampdoria della partita di Coppa Coppe contro il Benfica della stagione 1985-86, già presentata mesi fa (in foto le due maglie vicine). Lafu scambiata con un calciatore svedese dopo l’amichevole del 10 giugno 1979 allo stadio Rasunda di Solna terminata 0-0: l’incontro fu organizzato per celebrare i 75 anni dalla fondazione della federazione calcistica svedese. Vivian Anderson con questo ...

