Una costellazione (Di giovedì 9 marzo 2023) Un saggio in tre puntate sulla letteratura, la filosofia, la depressione. Un viaggio in Nord Europa seguendo gli appunti scritti a matita da uno sconosciuto sul frontespizio di un libro preso in prestito in biblioteca Leggi su ilpost (Di giovedì 9 marzo 2023) Un saggio in tre puntate sulla letteratura, la filosofia, la depressione. Un viaggio in Nord Europa seguendo gli appunti scritti a matita da uno sconosciuto sul frontespizio di un libro preso in prestito in biblioteca

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilpost : Una costellazione - filippo_fasoli : @chisciano @OGiannino Una cosa è abbattere un singolo satellite, una cosa è distruggere abbastanza satelliti di una… - papiliocharntis : SPIEGA IL TUO TWITTER: nome: dee + cognome di historia, simbolo bi e emoji dedicate a gen user: la costellazione… - ktaehyularity : oggi mi vado a prendere qualche prodotto per sti brufolini perché okay che sembrano una costellazione ma anche no - AKVTAG4WA : il giorno in cui tatuerò la costellazione di scara sarò finalmente una persona completa -