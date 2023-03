Un uomo felice, la recensione: qual è il colmo per un sindaco bigotto e conservatore? (Di giovedì 9 marzo 2023) La recensione di un uomo felice, film francese con Fabrice Luchini e Catherine Frot che tocca temi tabù come il transgender e la transizione di sesso attraverso i toni della commedia. Il regista francese Tristan Séguéla affronta il tema scottante dell'accettazione del diverso e del gender combattendo i pregiudizi a colpi di risate. Giunto al quarto lungometraggio, Séguéla affronta il tabù del cambio di sesso, e della conseguente reazione della società perbenista, attraverso il filtro della commedia, come spiega la recensione di Un uomo felice. Dal punto di vista delle interpretazioni, il regista ha vita facile affidandosi a un veterano della commedia come Fabrice Luchini, col suo volto mobile e la sua irresistibile gestualità, affiancandolo all'intensa Catherine Frot. Luchini interpreta ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 9 marzo 2023) Ladi un, film francese con Fabrice Luchini e Catherine Frot che tocca temi tabù come il transgender e la transizione di sesso attraverso i toni della commedia. Il regista francese Tristan Séguéla affronta il tema scottante dell'accettazione del diverso e del gender combattendo i pregiudizi a colpi di risate. Giunto al quarto lungometraggio, Séguéla affronta il tabù del cambio di sesso, e della conseguente reazione della società perbenista, attraverso il filtro della commedia, come spiega ladi Un. Dal punto di vista delle interpretazioni, il regista ha vita facile affidandosi a un veterano della commedia come Fabrice Luchini, col suo volto mobile e la sua irresistibile gestualità, affiancandolo all'intensa Catherine Frot. Luchini interpreta ...

