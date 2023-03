Un posto al sole anticipazioni 9 Marzo 2023 (Di giovedì 9 marzo 2023) La presenza di Lara rende Marina ancora molto nervosa. La Giordano fatica ad abituarsi all’idea che la Martinelli farà parte per sempre della vita di Roberto, visto che a unirli c’è il piccolo Tommaso. La manager dovrà fare ricorso a tutta la sua calma per non mettere L'articolo proviene da MediaTurkey. Leggi su mediaturkey (Di giovedì 9 marzo 2023) La presenza di Lara rende Marina ancora molto nervosa. La Giordano fatica ad abituarsi all’idea che la Martinelli farà parte per sempre della vita di Roberto, visto che a unirli c’è il piccolo Tommaso. La manager dovrà fare ricorso a tutta la sua calma per non mettere L'articolo proviene da MediaTurkey.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... raffaeles21 : @Vincenzo010201 Una simile domanda me la sono posta recentemente su un posto al sole invece. Esiste qualche eroe c… - LuigiTasini : @ItaliaRai elle ricette indecenti va bene fatte in casa ma ci sono dei limiti. Poi un posto al sole lo trasmettet… - Valedance11 : RT @UPAS_Rai: Buongiorno a tutti con la puntata di ieri di #unpostoalsole, completa di #audiodescrizione e #sottotitoli, e online per voi c… - 24Trends_Italia : 16. Carlo Rovelli - 10mille+ 17. Dario Fo - 10mille+ 18. Cutro Giorgia Meloni - 10mille+ 19. Un posto al sole antic… - iam_giovannaaa : RT @fictionmediaset: Se questo test ti dirà che sei il padre di Sole, il solo modo per esserlo è trovare un posto nella sua vita. Lei un… -