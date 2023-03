Un mare di plastica. Sugli oceani galleggia l'equivalente di 500mila elefanti (Di giovedì 9 marzo 2023) La rivista Plos One pubblica il monitoraggio globale: sui mari della Terra galleggiano 171 trilioni di frammenti di plastica per un peso di 2,3 milioni di tonnellate. "Senza misure internazionali questo dato è destinato quasi a triplicare entro il 2040". Leggi su repubblica (Di giovedì 9 marzo 2023) La rivista Plos One pubblica il monitoraggio globale: sui mari della Terrano 171 trilioni di frammenti diper un peso di 2,3 milioni di tonnellate. "Senza misure internazionali questo dato è destinato quasi a triplicare entro il 2040".

