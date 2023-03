Un giorno da Toro

Leggi su seriea24

(Di giovedì 9 marzo 2023) 1922: Vittorio Pozzo, primo allenatore ufficiale della storia del Torino, cede il testimone e passa la mano, per una breve gestione temporanea, a Francesco Mosso, il primo della epica dinastia granata. 1947: Nasce a Rivolta d’Adda Emiliano Mondonico. E’ stato prima calciatore granata e poi allenatore delcon cui ha vinto una Coppa Italia nel 1993 e la Mitropa Cup nel 1991: Emiliano Mondonico è entrato nella storia della Società granata e nel cuore di tutti i tifosi, oltre alle specifiche competenze, per il coraggio e per il suo spirito indomito. Si ringraziano Franco Ossola e Andrea Stasi per il prezioso contributo Fonte articolo e foto: www.torinofc.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.