Un consigliere regionale del Veneto è stato accusato di molestie da una collega (Di giovedì 9 marzo 2023) Milena Cecchetto, della Lega, ha raccontato di essere stata palpeggiata da Joe Formaggio, di Fratelli d'Italia: lui è stato sospeso Leggi su ilpost (Di giovedì 9 marzo 2023) Milena Cecchetto, della Lega, ha raccontato di essere stata palpeggiata da Joe Formaggio, di Fratelli d'Italia: lui èsospeso

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : Donatella #Bianchi si dimette da consigliere regionale del #Lazio. Al suo posto subentra in quota #M5S Adriano… - elio_vito : Meloni o qualche esponente della destra ha già dato solidarietà a Schlein per le espressioni volgari usate da un su… - lucianonobili : Sono stato proclamato eletto consigliere regionale del Lazio. Una piccola grande impresa: una vittoria di squadra,… - mabosisc : RT @ilruttosovrano: Joe Formaggio, consigliere regionale di Fratelli d'Italia, quando non ha le mani occupate per fare foto con un mitra in… - mabosisc : RT @BimbePeppe: Vi ricordate Joe Formaggio, consigliere venero di FdI? Quello che diceva: “meglio le pantegane dei rom?” E sui migranti:”q… -