Ultime Notizie – Zelensky esclude confronto con Putin | “Nessuna fiducia in lui”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 9 marzo 2023) “Russia deve lasciare il nostro territorio. Poi, saremo felici di ricorrere ai mezzi diplomatici”, ha ribadito il leader ucraino “Non abbiamo nulla di cui discutere con il presidente della Federazione russa, perché non mantiene la sua parola”. Il presidente dell’Ucraina, Volodymyruncon il leader russo Vladimirperché, afferma nel corso di una intervista alla Cnn, “non nutriamonei suoi confronti”.ha quindi ribadito che “la Russia deve lasciare il nostro territorio. Poi, saremo felici di ricorrere ai mezzi diplomatici”. “Vogliamo la vittoria. Non vogliamo abituarci alla guerra, ma ci siamo abituati alle sfide. Tutti vogliono una cosa: porre fine alla guerra”, ha aggiunto. Adnkronos, ENTD, Get The Facts ...