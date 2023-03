Ultime Notizie – Transizione ecologica, nuove regole Ue su aiuti di Stato fino al 2025 (Di giovedì 9 marzo 2023) La Commissione Europea ha adottato un nuovo quadro temporaneo di crisi e Transizione in materia di aiuti di Stato, che durerà fino alla fine del 2025, volto a sostenere i settori chiave per la Transizione verso un’economia a emissioni nette zero. Il nuovo quadro temporaneo modifica e proroga il quadro temporaneo che venne adottato il 23 marzo 2022 per consentire agli Stati membri di sostenere l’economia nel contesto della guerra in Ucraina, già modificato il 20 luglio e il 28 ottobre 2022. Insieme alla modifica del regolamento generale di esenzione per categoria, che la Commissione ha approvato oggi, il quadro temporaneo contribuirà ad accelerare gli investimenti e i finanziamenti per la produzione di tecnologie pulite in Europa. Il quadro proroga la possibilità per gli Stati membri ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 9 marzo 2023) La Commissione Europea ha adottato un nuovo quadro temporaneo di crisi ein materia didi, che dureràalla fine del, volto a sostenere i settori chiave per laverso un’economia a emissioni nette zero. Il nuovo quadro temporaneo modifica e proroga il quadro temporaneo che venne adottato il 23 marzo 2022 per consentire agli Stati membri di sostenere l’economia nel contesto della guerra in Ucraina, già modificato il 20 luglio e il 28 ottobre 2022. Insieme alla modifica del regolamento generale di esenzione per categoria, che la Commissione ha approvato oggi, il quadro temporaneo contribuirà ad accelerare gli investimenti e i finanziamenti per la produzione di tecnologie pulite in Europa. Il quadro proroga la possibilità per gli Stati membri ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkyTG24 : Guerra Ucraina Russia, le news di oggi. Esplosioni a Kiev, raid su Kharkiv e Odessa. LIVE - RadioZetaOf : ?? Le ultime foto di #KendallJenner e #BadBunny non lasciano dubbi... Guarda qui ?? - pbrex668 : RT @PianetaMilan: Quando #Galbiati scoprì #Shevchenko: “Impressionante, è da Milan” #ACMilan #Milan #SempreMilan - pbrex668 : RT @PianetaMilan: Milan, l’attacco fatica? L’arma in più di #Pioli è la difesa #ACMilan #Milan #SempreMilan - Tutto_CalcioNew : #Napoli, le ultime su #Osimhen, #Lozano e #Raspadori in vista del big match di sabato contro l'#Atalanta… -