Ultime Notizie – Torino | giovane uccide a martellate la madre a Pinerolo

(Di giovedì 9 marzo 2023) Omicidio a, nel torinese, dove un23enne di origine pakistana avrebbe colpito ala, 45enne, che ha riportato gravi ferite al capo. La donna, portata di corsa in ospedale è morta poco dopo. Sul posto stanno intervenendo i carabinieri che stanno ricostruendo l’accaduto e accertando il movente dell’aggressione. Ila quanto si apprende sarebbe già stato fermato. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkyTG24 : Guerra Ucraina Russia, le news di oggi. Esplosioni a Kiev, raid su Kharkiv e Odessa. LIVE - sologiuma : @Patty66509580 Da ultime notizie, anziché portare anche il cordoglio alle vittime della disgrazia, faranno solo il… - PianetaMilan : Nuovo #Stadio, organizzata protesta per difendere La Maura: le news #Milan #SempreMilan - Bianca34874951 : RT @SkyTG24: Guerra Ucraina Russia, le news di oggi. Esplosioni a Kiev, raid su Kharkiv e Odessa. LIVE - meteoredit : Sull'Italia ancora temperature sopra la media ??? nei prossimi giorni. ??? Ultime previsioni:… -

Nel padiglione 6 della manifestazione, l'azienda presenta la propria idea di transizione verso una mobilità e un'economia più sostenibili attraverso lesoluzioni sviluppate. È questo il caso ...L'amministratore delegato Gian Maria Mossa ha spiegato che nellesettimane "stiamo assistendo anche a un ritorno di posizioni sul gestito nei fondi mentre sugli investimenti assicurativi l'...Ha preso varieanche da altri parenti oltre che da me, da cui poteva ricavare solo una ... AlleOlimpiadi non c'era neanche un pugile maschio italiano. In 100 anni della nostra storia non ...

Covid, le news. Comunità scienziati difende chi era in prima linea a inizio pandemia Sky Tg24

Insieme a Cardile (responsabile del telaio e direttore tecnico di fatto) e Gualtieri (responsabile della power unit) Sanchez ha formato il triumvirato di tecnici sui quali Binotto ha impostato il suo ...In seguito al debutto in Serie A contro il Torino e al match contro la Roma, il centrocampista francese Paul Pogba è pronto a prendersi la Juventus anche in campo europeo: l’ultima gara disputata dal ...