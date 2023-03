Ultime Notizie – Terzo Polo, Renzi: “Nome più sexy? Lo troveremo, pure Guendalino” (Di giovedì 9 marzo 2023) “troveremo un Nome più sexy e affascinante di Terzo Polo” per il partito unico. “Non sarà difficile: pure Guendalino è più sexy di Terzo Polo…”. Così Matteo Renzi all’iniziativa di Iv e Azione sulla sanità all’Eliseo a Roma. REDDITO DI CITTADINANZA – “Io continuo a pensare che ci sia la necessità di fare chiarezza su alcuni aspetti della vicenda Covid. Andare capire se qualcuno mentre la gente moriva, rubava”. Ma “oggi non parliamo di questo ma della possibilità di dare risposte concrete al problema delle liste d’attesa. E il primo provvedimento contro la disuguaglianze e la povertà non è il reddito di cittadinanza ma garantire a tutti il diritto alla salute”. MELONI E SCHLEIN – “Con ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 9 marzo 2023) “unpiùe affascinante di” per il partito unico. “Non sarà difficile:è piùdi…”. Così Matteoall’iniziativa di Iv e Azione sulla sanità all’Eliseo a Roma. REDDITO DI CITTADINANZA – “Io continuo a pensare che ci sia la necessità di fare chiarezza su alcuni aspetti della vicenda Covid. Andare capire se qualcuno mentre la gente moriva, rubava”. Ma “oggi non parliamo di questo ma della possibilità di dare risposte concrete al problema delle liste d’attesa. E il primo provvedimento contro la disuguaglianze e la povertà non è il reddito di cittadinanza ma garantire a tutti il diritto alla salute”. MELONI E SCHLEIN – “Con ...

