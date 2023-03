Ultime Notizie – Scuola, “600 mln per materie Stem e nuovo Comitato Pari Opportunità” (Di giovedì 9 marzo 2023) Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha annunciato che “nell’ambito del Pnrr verranno destinati 600 milioni a tutte le scuole, comprese le Paritarie non commerciali, per realizzare percorsi formativi di potenziamento e di orientamento per le carriere Stem, con particolare riferimento alle studentesse. E’ stato riattivato il Comitato Unico Di Garanzia per le Pari Opportunità (Cug), il cui ultimo rinnovo risale al 2019. La presidenza sarà affidata a una donna”. “E’ la festa in onore dell’altra metà del cielo, è la festa in onore del simbolo della vita: siete voi, sono le donne con il loro coraggio, i loro sacrifici, i loro sogni, le loro speranze. Tenete in piedi la nostra società, tenete in piedi la nostra vita, quindi un ringraziamento”, ha detto Valditara, durante un incontro ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 9 marzo 2023) Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha annunciato che “nell’ambito del Pnrr verranno destinati 600 milioni a tutte le scuole, comprese letarie non commerciali, per realizzare percorsi formativi di potenziamento e di orientamento per le carriere, con particolare riferimento alle studentesse. E’ stato riattivato ilUnico Di Garanzia per le(Cug), il cui ultimo rinnovo risale al 2019. La presidenza sarà affidata a una donna”. “E’ la festa in onore dell’altra metà del cielo, è la festa in onore del simbolo della vita: siete voi, sono le donne con il loro coraggio, i loro sacrifici, i loro sogni, le loro speranze. Tenete in piedi la nostra società, tenete in piedi la nostra vita, quindi un ringraziamento”, ha detto Valditara, durante un incontro ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TuttoASRoma : Olimpico ancora tutto esaurito: è il quinto sold out europeo - andreastoolbox : Ucraina ultime notizie. Offensiva russa: centrale Zaporizhzhia senza elettricità e 40% Kiev senza riscaldamento… - antodc90 : RT @milano_today: Buongiorno cari lettori. Questa è #Start di @Today_it, le cose da sapere per iniziare la giornata ?? - agorarai : Il commento del Gen. @camporin1 sulle ultime notizie che ci giungono dall'Ucraina #agorarai #9marzo - Tutto_CalcioNew : #Napoli, #Lozano a rischio con l'#Atalanta per infortunio: le ultime #tuttocalcionews #calcio -