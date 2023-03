Ultime Notizie Roma del 09-03-2023 ore 20 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 9 marzo 2023)dailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione di pomeriggio si è tenuta a Cutro la riunione del Consiglio dei Ministri dopo il naufragio del barcone di migranti del 26 febbraio scorso che ha provocato 72 morti accertate scritte contro il Ministro dell’Interno piantedosi il governo con parte lungo la strada che collega la Statale 106 al paese il decreto flussi diventa triennali quanti preferenziali saranno assegnati ai lavoratori di paesi che anche in collaborazione con lo Stato Italiano promuovono per i propri cittadini in campagne mediatiche tu rischi per l’incolumità personale derivanti dall’inserimento in traffici migratori irregolari e sono 705 migranti che dopo 17 sbarchi a partire dalla mezzanotte sono aggiunti a Lampedusa nelleore ieri con 13 balconi sono state ...