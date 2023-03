Ultime Notizie – Procura Svizzera chiude indagine su jet privato per Infantino (Di giovedì 9 marzo 2023) La Fifa accoglie con favore la decisione dell’Ufficio del Procuratore generale della Svizzera (MPC), che ha chiuso l’indagine contro il presidente della Fifa Gianni Infantino relativa a un jet privato noleggiato per volare dal Suriname alla Svizzera nel 2017. È stato confermato che le disposizioni per il viaggio, prese dall’ufficio del presidente e dal dipartimento viaggi della Fifa, erano in linea con le norme e i regolamenti di conformità, una decisione che è in linea con la sentenza del Comitato etico della Fifa nell’agosto 2020 su questo caso. Inoltre, il MPC ha riconosciuto che le modalità di comunicazione in relazione a queste modalità di viaggio all’epoca erano del tutto giustificate. A seguito della sentenza del MPC, lo Stato svizzero sosterrà tutti i costi relativi alle ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 9 marzo 2023) La Fifa accoglie con favore la decisione dell’Ufficio deltore generale della(MPC), che ha chiuso l’contro il presidente della Fifa Giannirelativa a un jetnoleggiato per volare dal Suriname allanel 2017. È stato confermato che le disposizioni per il viaggio, prese dall’ufficio del presidente e dal dipartimento viaggi della Fifa, erano in linea con le norme e i regolamenti di conformità, una decisione che è in linea con la sentenza del Comitato etico della Fifa nell’agosto 2020 su questo caso. Inoltre, il MPC ha riconosciuto che le modalità di comunicazione in relazione a queste modalità di viaggio all’epoca erano del tutto giustificate. A seguito della sentenza del MPC, lo Stato svizzero sosterrà tutti i costi relativi alle ...

