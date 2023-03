Ultime Notizie – Parlamento accelera su Vigilanza Rai Verso insediamento prossima settimana

(Di giovedì 9 marzo 2023) Stanno arrivando le lettere di convocazione da parte dei presidenti delle Camere ai membri, indicati dai gruppi parlamentari, della commissione diRai. A quanto riferiscono fonti parlamentari all’Adnkronos, si vala convocazione della commissione la. Quindi si andrà al voto sul presidente e, si spiega da ambienti dell’opposizione, dovrebbe reggere lo schema secondo il quale la guida dellapotrebbe andare ai 5 Stelle. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkyTG24 : Guerra Ucraina Russia, le news di oggi. Esplosioni a Kiev, raid su Kharkiv e Odessa. LIVE - Quotidianinet : Guerra Ucraina Russia, news. Bombe nella notte. L'Aiea: 'Rischio nucleare' - Alessan12237640 : Ultime notizie - RadioZetaOf : ?? Le ultime foto di #KendallJenner e #BadBunny non lasciano dubbi... Guarda qui ?? - pbrex668 : RT @PianetaMilan: Quando #Galbiati scoprì #Shevchenko: “Impressionante, è da Milan” #ACMilan #Milan #SempreMilan -

Paura nella provincia di Perugia e in molte zone limitrofe in Umbria ma anche in Toscana e Marche per una forte scossa di terremoto che è stata distintamente avvertita dalla popolazione. L'epicentro è ...Secondo leinformazioni, scrive Carscoops, l'entry - level elettrica sarà presentata in anteprima come concept già nei prossimi giorni - quasi sicuramente il 15 marzo in occasione della ...Lelinee guida dell'Esc, invitano a ridurlo il più possibile nelle persone ad alto rischio - rileva Marcello Arca, Past Presidente Società Italiana per lo studio dell'Aterosclerosi (Sisa) - La ...

Covid, le news. Comunità scienziati difende chi era in prima linea a inizio pandemia Sky Tg24

Una delle ultime dichiarazioni registrate dalla coppia Rosolino-Titova era stata quella in cui lui rispondeva alle voci di un imminente matrimonio, sostenendo che il matrimonio fosse qualcosa che era ...Bayer Leverkusen-Ferencváros: dove seguire in Streaning GRATIS e in Diretta LIVE la partita di Europa League di giovedì 9 marzo ...