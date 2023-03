Ultime Notizie – Nefrologo Scaparrotta: “Vaccino anti-Zoster in emodializzati insieme ad antinfluenzale” (Di giovedì 9 marzo 2023) “Sapendo dell’esistenza di un Vaccino anti Herpes Zoster ricombinante e adiuvato che, negli over 65 riduce il rischio di reattivazione del 90%, abbiamo pensato di proporlo, a giugno 2022, anche ai circa 200 pazienti emodializzati dei nostri centri. Il 70% ha aderito. Nessuno di questi, ad oggi, ha manifestato l’infezione, nonostante 1 su 5, in questa popolazione sia a rischio di svilupparla. Per il profilo di efficacia e sicurezza, l’abbiamo somministrato anche in chi l’aveva già avuta, per evitare nuove recidive della malattia nota anche come Fuoco di Sant’Antonio. In molti, l’abbiamo co-somministrato insieme all’antinfluenzale”. Così Giuseppe Scaparrotta, referente per l’Emodialisi Uoc Nefrologia dell’Azienda Ospedale Università di Padova, diretta da Lorenzo Calò, ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 9 marzo 2023) “Sapendo dell’esistenza di unHerpesricombinante e adiuvato che, negli over 65 riduce il rischio di reattivazione del 90%, abbiamo pensato di proporlo, a giugno 2022, anche ai circa 200 pazientidei nostri centri. Il 70% ha aderito. Nessuno di questi, ad oggi, ha manifestato l’infezione, nonostante 1 su 5, in questa popolazione sia a rischio di svilupparla. Per il profilo di efficacia e sicurezza, l’abbiamo somministrato anche in chi l’aveva già avuta, per evitare nuove recidive della malattia nota anche come Fuoco di Sant’Antonio. In molti, l’abbiamo co-somministratoall’nfluenzale”. Così Giuseppe, referente per l’Emodialisi Uoc Nefrologia dell’Azienda Ospedale Università di Padova, diretta da Lorenzo Calò, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkyTG24 : Guerra Ucraina Russia, le news di oggi. Esplosioni a Kiev, raid su Kharkiv e Odessa. LIVE - PianetaMilan : #Milan, goditi #Maignan: #Donnarumma, quali ambizioni ha il #PSG? #SempreMilan - sardanews : NOTIZIE IN SARDEGNA: Coronavirus: in Sardegna un decesso e altri 118 positivi nelle ultime 24 ore - Leggi tutto -->… - ACmcoppola : RT @Andrea_V_73: '#Ucraina ultime notizie. #Nucleare, #Aiea mette in guardia contro rischi centrale #Zaporizhzhia @sole24ore - mummy53690440 : Un pesce ‘alieno’ spiaggiato a Santa Marinella: la scoperta di un pescatore -