Ultime Notizie – Migranti, Schlein: "Cdm a Cutro? Messaggio tardivo, governo risponda" (Di giovedì 9 marzo 2023) Il Cdm a Cutro "è un Messaggio tardivo, perché viene dopo un lungo silenzio della premier e un'assenza. Le misure le guarderemo a fondo ma ancora aspettiamo una risposta a una domanda molto semplice: chi ha deciso che partisse la guardia di finanza, con mezzi che si sono rivelati inadeguati, anziché la guardia costiera?". Lo ha detto a Otto e Mezzo, su La7, la segretaria del Pd Elly Schlein. Nelle acque di Cutro "le persone sono rimaste per sette ore in balia delle onde. Frontex – sottolinea la leader dem – aveva già segnalato la barca e anche la presenza termica. Non è vero che serve una qualche forma di richiesta di soccorso, da anni la guardia costiera ci spiega che comunque bisogna attivare ricerca e il soccorso in casi come questo. Perché una barca di legno avrebbe dovuto reggere le intemperie ...

