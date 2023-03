Ultime Notizie – Migranti, opposizioni abbandonano lavori Commissione (Di giovedì 9 marzo 2023) Tutte le opposizioni, secondo quanto si apprende, hanno abbandonato i lavori della Commissione affari costituzionali, dove oggi è approdata la proposta di legge targata Lega che punta a reintrodurre una stretta ai permessi di soggiorno per i Migranti. La discussione sulla proposta di legge della Lega in materia di immigrazione “è rinviata alla prossima settimana, quando ci sarà una richiesta di abbinamento delle due proposte di legge” presentate dal Carroccio sul medesimo tema, ha detto a margine dei lavori Nazario Pagano, presidente della Commissione affari costituzionali di Montecitorio. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 9 marzo 2023) Tutte le, secondo quanto si apprende, hanno abbandonato idellaaffari costituzionali, dove oggi è approdata la proposta di legge targata Lega che punta a reintrodurre una stretta ai permessi di soggiorno per i. La discussione sulla proposta di legge della Lega in materia di immigrazione “è rinviata alla prossima settimana, quando ci sarà una richiesta di abbinamento delle due proposte di legge” presentate dal Carroccio sul medesimo tema, ha detto a margine deiNazario Pagano, presidente dellaaffari costituzionali di Montecitorio. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkyTG24 : Guerra Ucraina Russia, le news di oggi. Esplosioni a Kiev, raid su Kharkiv e Odessa. LIVE - sportli26181512 : Samp, si ferma Audero: le ultime: Brutte notizie per la Sampdoria e per Dejan Stankovic, si ferma Emil Audero in al… - CorriereCitta : “Se non ci paghi, ti bruciamo l’azienda”, sgominato giro di estorsione a Formia: in arresto 2 strozzini - PianetaMilan : #Milan, goditi #Maignan: #Donnarumma, quali ambizioni ha il #PSG? #SempreMilan - sardanews : NOTIZIE IN SARDEGNA: Coronavirus: in Sardegna un decesso e altri 118 positivi nelle ultime 24 ore - Leggi tutto -->… -