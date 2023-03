Ultime Notizie – Lo studio, insufficienza venosa cronica aumenta rischio cardiovascolare (Di giovedì 9 marzo 2023) All’aumentare della gravità della Malattia venosa cronica (Mvc), una patologia che interessa la circolazione che dalla periferia arriva al cuore, è associato un aumento del rischio cardiovascolare, così come della mortalità da tutte le cause. Sono i risultati dello studio Gutenberg, recentemente pubblicato sull’European Heart Journal, che ha indagato, per la prima volta, in una popolazione generale, la prevalenza dell’insufficienza venosa cronica – stadio avanzato della Mvc – e l’associazione tra questa e le comorbidità cardiovascolari. “Le evidenze scientifiche emerse – spiega Romeo Martini, presidente della Società italiana di angiologia e patologia vascolare (Siapav) – rimettono in discussione il pensiero convenzionale ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 9 marzo 2023) All’re della gravità della Malattia(Mvc), una patologia che interessa la circolazione che dalla periferia arriva al cuore, è associato un aumento del, così come della mortalità da tutte le cause. Sono i risultati delloGutenberg, recentemente pubblicato sull’European Heart Journal, che ha indagato, per la prima volta, in una popolazione generale, la prevalenza dell’– stadio avanzato della Mvc – e l’associazione tra questa e le comorbidità cardiovascolari. “Le evidenze scientifiche emerse – spiega Romeo Martini, presidente della Società italiana di angiologia e patologia vascolare (Siapav) – rimettono in discussione il pensiero convenzionale ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkyTG24 : Guerra Ucraina Russia, le news di oggi. Esplosioni a Kiev, raid su Kharkiv e Odessa. LIVE - Tutto_CalcioNew : #Napoli, le ultime su #Osimhen, #Lozano e #Raspadori in vista del big match di sabato contro l'#Atalanta… - PianetaMilan : Milan, l’attacco fatica? L’arma in più di #Pioli è la difesa #ACMilan #Milan #SempreMilan - VesuvioLive : Festa della Donna: urla e vetri distrutti per entrare in un locale con i neomelodici - Sbrn65 : RT @tempoweb: #Terremoto, torna la paura: forte scossa a #Umbertide. Gente in strada a #Perugia #9marzo #iltempoquotidiano #gubbio #umberti… -