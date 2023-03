Ultime Notizie – Il Papa e lo smart working: “Buona soluzione purché non isoli” (Di giovedì 9 marzo 2023) Il lavoro a distanza, smart working, “in certi casi può essere una Buona soluzione, purché non isoli i lavoratori impedendo loro di sentirsi parte di una comunità”. Lo ha sottolineato il Papa, ricevendo in udienza i dirigenti e il personale dell’Inail. Bergoglio ha fatto notare che “la netta separazione tra luoghi di vita familiare e ambienti lavorativi ha avuto conseguenze negative non solo sulla famiglia, ma anche sulla cultura del lavoro. Ha avvalorato l’idea secondo cui la famiglia sarebbe il luogo del consumo e l’impresa quello della produzione”. “Troppo semplicistico, questo. Ha fatto pensare che la cura sia fatto esclusivo della famiglia e non c’entri con il lavoro. Ha rischiato di far crescere la mentalità secondo la quale le persone valgono per quel che ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 9 marzo 2023) Il lavoro a distanza,, “in certi casi può essere unanoni lavoratori impedendo loro di sentirsi parte di una comunità”. Lo ha sottolineato il, ricevendo in udienza i dirigenti e il personale dell’Inail. Bergoglio ha fatto notare che “la netta separazione tra luoghi di vita familiare e ambienti lavorativi ha avuto conseguenze negative non solo sulla famiglia, ma anche sulla cultura del lavoro. Ha avvalorato l’idea secondo cui la famiglia sarebbe il luogo del consumo e l’impresa quello della produzione”. “Troppo semplicistico, questo. Ha fatto pensare che la cura sia fatto esclusivo della famiglia e non c’entri con il lavoro. Ha rischiato di far crescere la mentalità secondo la quale le persone valgono per quel che ...

