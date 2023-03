Ultime Notizie – Grimaldi Alis | ‘Abbiamo fatto miracoli per autostrade del mare’

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 9 marzo 2023) ”Si è investito pochissimo nei governi precedenti sulle infrastrutture e sui porti. E abbiamoanche peggio, c’è gente che si è permessa di dire che si dovrebbe investire di più in altro e non in porti e infrastrutture. Noi abbiamonegli ultimi anni per far decollare ledel mare. Noi abbiamo sottratto quasi 2 milioni di camion all’anno dallee lo abbiamo fatti in situazioni folli, oggi c’è un ritardo lancinante con dei colli di bottiglia della logistica”. Lo sottolinea Guido, presidente die Corporate Short Sea Shipping Commercial DirectorGroup, in occasione di LetExpo. la fiera della logistica e del trasporto alla Fiera di Verona. ”Ledel mare sono un ...