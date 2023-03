Ultime Notizie – Gran Bretagna, arriva ‘visto’ a pagamento per entrare anche da Italia (Di giovedì 9 marzo 2023) In futuro gli Italiani avranno bisogno di un nuovo permesso di ingresso per entrare nel Regno Unito. E’ quanto si legge sul sito del governo britannico. Si tratterà della registrazione al sistema ETA ossia l’Electronic Travel Authorization a pagamento. Ancora non è stato deciso quanto costerà e per quanto riguarda i tempi nel corso del 2024 dovrebbe essere pienamente operativo. Servirà a tutti gli stranieri, europei compresi, adulti e bambini, per entrare nel territorio britannico sia per turismo che per lavoro, anche per brevi periodi. La domanda si potrà fare on line e dovrà essere approvata dalle autorità del Regno Unito. Un ‘sì’ che, si legge sul sito del governo britannico, arriverà in pochi giorni o addirittura qualche ora via e-mail. Dovrà, quindi, essere presentata insieme al passaporto al ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 9 marzo 2023) In futuro glini avranno bisogno di un nuovo permesso di ingresso pernel Regno Unito. E’ quanto si legge sul sito del governo britannico. Si tratterà della registrazione al sistema ETA ossia l’Electronic Travel Authorization a. Ancora non è stato deciso quanto costerà e per quanto riguarda i tempi nel corso del 2024 dovrebbe essere pienamente operativo. Servirà a tutti gli stranieri, europei compresi, adulti e bambini, pernel territorio britannico sia per turismo che per lavoro,per brevi periodi. La domanda si potrà fare on line e dovrà essere approvata dalle autorità del Regno Unito. Un ‘sì’ che, si legge sul sito del governo britannico, arriverà in pochi giorni o addirittura qualche ora via e-mail. Dovrà, quindi, essere presentata insieme al passaporto al ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkyTG24 : Guerra Ucraina Russia, le news di oggi. Esplosioni a Kiev, raid su Kharkiv e Odessa. LIVE - ettorecauli : @nytimes Ultime notizie: il Pentagono sta impedendo agli Stati Uniti di condividere prove sulle atrocità russe in U… - kapav65 : @bordoni_russia Non riesco a trovate notizie sulle ultime elezioni in Georgia, qualcuno ha sollevato questioni di legittimità? - RenzoCianchetti : RT @blello2: ULTIME NOTIZIE: La CIA afferma che 5 pagliacci casuali su una barca a vela sono penetrati nel corpo d'acqua più pattugliato su… - PianetaMilan : MERCATO MILAN E TOP NEWS – Visite per un talento, le parole di #Maldini #ACMilan #Milan #SempreMilan -