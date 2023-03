Ultime Notizie – Giornata mondiale del rene, Zullo (Fdi): “Intergruppo cronicità va ricostituito” (Di giovedì 9 marzo 2023) “Se c’è da compiere questo passo e ridare vita all’Intergruppo parlamentare della cronicità, metto in campo la mia sensibilità di medico e ci sono”. Così il senatore Ignazio Zullo (Fratelli d’Italia), membro della X Commissione permanente Affari sociali, Sanità, Lavoro pubblico e privato, Previdenza sociale di Palazzo Madama, all’Adnkronos Salute in occasione della Giornata mondiale del rene che si celebra il 9 marzo. Nella malattia renale cronica, sottolinea, “la cosa più importante è una diagnosi precoce, con esami del sangue e dell’urina”, del costo di qualche euro, “per valutare i parametri della funzionalità renale. Se questo viene fatto a una certa età e al minimo sospetto (sono condizioni a rischio: ipertensione, diabete o scompenso cardiaco, ndr), si può migliorare la qualità ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 9 marzo 2023) “Se c’è da compiere questo passo e ridare vita all’parlamentare della, metto in campo la mia sensibilità di medico e ci sono”. Così il senatore Ignazio(Fratelli d’Italia), membro della X Commissione permanente Affari sociali, Sanità, Lavoro pubblico e privato, Previdenza sociale di Palazzo Madama, all’Adnkronos Salute in occasione delladelche si celebra il 9 marzo. Nella malattia renale cronica, sottolinea, “la cosa più importante è una diagnosi precoce, con esami del sangue e dell’urina”, del costo di qualche euro, “per valutare i parametri della funzionalità renale. Se questo viene fatto a una certa età e al minimo sospetto (sono condizioni a rischio: ipertensione, diabete o scompenso cardiaco, ndr), si può migliorare la qualità ...

