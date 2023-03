Ultime Notizie – Folla di parlamentari per l’ultimo saluto ad Astorre in Senato, Schlein 50 minuti alla camera ardente (Di giovedì 9 marzo 2023) Sono tantissimi i parlamentari che si sono raccolti nel cortile d’onore di Palazzo Madama, per dare un saluto al Senatore Bruno Astorre, la cui camera ardente è stata allestita in Sala Nassyria. Poco prima delle 14, Elly Schlein, segretaria del partito democratico, è stata la prima ad arrivare, entrando insieme alla capogruppo del partito Simona Malpezzi. Tra i presenti Senatori e deputati dem come Anna Rossomando, Beatrice Lorenzin, Nicola Zingaretti, Marco Meloni, Alessandro Alfieri, Dario Parrini. Il presidente del Senato, Ignazio La Russa si è trattenuto alcuni minuti, ringraziando i presenti. A rendere omaggio al Senatore scomparso venerdì scorso anche il vicepresidente leghista ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 9 marzo 2023) Sono tantissimi iche si sono raccolti nel cortile d’onore di Palazzo Madama, per dare unalre Bruno, la cuiè stata allestita in Sala Nassyria. Poco prima delle 14, Elly, segretaria del partito democratico, è stata la prima ad arrivare, entrando insiemecapogruppo del partito Simona Malpezzi. Tra i presentiri e deputati dem come Anna Rossomando, Beatrice Lorenzin, Nicola Zingaretti, Marco Meloni, Alessandro Alfieri, Dario Parrini. Il presidente del, Ignazio La Russa si è trattenuto alcuni, ringraziando i presenti. A rendere omaggio alre scomparso venerdì scorso anche il vicepresidente leghista ...

