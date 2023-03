Ultime Notizie – Foggia, uccide moglie a coltellate poi tenta il suicidio (Di giovedì 9 marzo 2023) Un uomo di 54 anni questo pomeriggio ha ucciso la moglie di 45 anni nell’abitazione della coppia a Carlantino, in provincia di Foggia, e poi ha tentato di togliersi la vita con la stessa arma ma senza riuscirci. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. L’uomo è ora ricoverato in ospedale in stato di fermo. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 9 marzo 2023) Un uomo di 54 anni questo pomeriggio ha ucciso ladi 45 anni nell’abitazione della coppia a Carlantino, in provincia di, e poi hato di togliersi la vita con la stessa arma ma senza riuscirci. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. L’uomo è ora ricoverato in ospedale in stato di fermo. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

