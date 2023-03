Ultime Notizie – Firmato contratto per servizi della piattaforma nazionale per la telemedicina (Di giovedì 9 marzo 2023) E’ stato Firmato il contratto per servizi della piattaforma nazionale per la telemedicina. L’Italia è prima in Europa a dotarsi di un progetto in questo settore per l’intero territorio. L’accordo, siglato alla presenza del ministro della Salute, Orazio Schillaci – riferisce una nota del ministero – è tra l’Agenas e il Raggruppamento temporaneo di impresa (Rti) Engineering Ingegneria Informatica Spa e Almaviva Spa per l’affidamento in concessione della ‘Progettazione, realizzazione e gestione dei servizi abilitanti della piattaforma nazionale di telemedicina Pnrr’ – Missione 6 Componente 1 subinvestimento 1.2.3 ‘telemedicina’, per un ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 9 marzo 2023) E’ statoilperper la. L’Italia è prima in Europa a dotarsi di un progetto in questo settore per l’intero territorio. L’accordo, siglato alla presenza del ministroSalute, Orazio Schillaci – riferisce una nota del ministero – è tra l’Agenas e il Raggruppamento temporaneo di impresa (Rti) Engineering Ingegneria Informatica Spa e Almaviva Spa per l’affidamento in concessione‘Progettazione, realizzazione e gestione deiabilitantidiPnrr’ – Missione 6 Componente 1 subinvestimento 1.2.3 ‘’, per un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TuttoASRoma : Olimpico ancora tutto esaurito: è il quinto sold out europeo - andreastoolbox : Ucraina ultime notizie. Offensiva russa: centrale Zaporizhzhia senza elettricità e 40% Kiev senza riscaldamento… - antodc90 : RT @milano_today: Buongiorno cari lettori. Questa è #Start di @Today_it, le cose da sapere per iniziare la giornata ?? - agorarai : Il commento del Gen. @camporin1 sulle ultime notizie che ci giungono dall'Ucraina #agorarai #9marzo - Tutto_CalcioNew : #Napoli, #Lozano a rischio con l'#Atalanta per infortunio: le ultime #tuttocalcionews #calcio -