Ultime Notizie – Calò UniPd | “Nuovo vaccino anti-Herpes Zoster a pazienti in dialisi”

"Abbiamo deciso di iniziare a impiegare il Nuovo vaccino anti-Herpes Zoster nei dializzati, perché non c'erano studi con evidenza di efficacia in questa popolazione. Siamo partiti dalla considerazione che, rispetto a quello con virus modificato e attenuato, che ha un'efficacia intorno al 50%, il vaccino ricombinante adiuvato ha un'efficacia intorno al 90% che si mantiene per più di 3 anni, nella popolazione generale e abbiamo riscontrato che dove il medico era più presente, l'adesione è stata superiore". Lo afferma Lorenzo Calò, direttore Uoc Nefrologia dialisi trapianto Azienda Ospedale Università di Padova, all'Adnkronos Salute, in occasione della Giornata mondiale del rene che si celebra il 9 marzo. "L'infezione da virus ...

