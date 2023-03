Ultima Generazione | vernice sulla statua di Vittorio Emanuele II in Piazza Duomo a Milano

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitinterno : Milano, gli attivisti di “Ultima generazione” imbrattano il monumento a Vittorio Emanuele - infoitinterno : Blitz a Milano di Ultima Generazione: imbrattata statua in piazza Duomo - piccantellHot : A MILANO GLI ATTIVISTI DEL MOVIMENTO AMBIENTALISTA “ULTIMA GENERAZIONE” HANNO SPRUZZATO DELLA VERNICE GIALLA CONTRO… - GiuseppePrada1 : RT @ultimoranet: Gli attivisti climatici di Ultima Generazione hanno imbrattato con vernice gialla la statua dedicata a Vittorio Emanuele I… - patrizi98471293 : RT @Willi_Shake_02: Sono dei delinquenti, li farei pulire con la lingua ciò che hanno sporcato. Sono l''Ultima Generazione' di utili idioti… -

Attivisti diimbrattano la statua in piazza Duomo a Milano con vernice gialla: le ...... un dato che assume una prospettiva ancora più interessante se si conta che la quantità di console Sony divendute lo scorso mese è superiore a tutte quelle vendute nei primi 4 ...Roma, 9 mar - Cosa non farebbero i gretini pur di farsi notare L'ultimo gesto idiota, gli attivisti dil'hanno compiuto in piazza Duomo a Milano , imbrattando la statua di Vittorio Emanuele II , eretta nel 1896, con vernice gialla (per quanto removibile, almeno quello) . Ennesimo ...

Ultima Generazione rovescia vernice gialla sulla statua in piazza Duomo a Milano: fermati dai carabinieri Fanpage.it

La protesta ambientalista contro gli investimenti del governo nell'estrazione di combustibili fossili. Vernice gialla contro la statua equestre dedicata a Vittorio Emanuele II. Due giovani portati via ...Imbrattata in Duomo a Milano la statua di Vittorio Emanuele II con vernice gialla. L'azione è di Ultima Generazione, che ha usato vernice gialla. "Imbrattare ...