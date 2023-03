(Di giovedì 9 marzo 2023) La Commissione europea è pronta a presentare il nuovo regime temporaneodiper concedere maggiore flessibilità ai governi dei Ventisette. Il nuovo quadro rientra nel piano di Bruxelles perre all’Inflation Reduction Act (IRA) dell’amministrazione di Joe Biden. L’ok arriverà durante la missione della presidente Ursula von der Leyen che in questi giorni si trova negli Stati Uniti e che domani incontrerà in un faccia a faccia il presidente americano. Quello dell’allentamento delle normediè solo uno dei tre assi su cui è stata pianificata la risposta al piano Usa contro l’inflazioneStati Uniti, l’Inflation Reduction Act (IRA) da quasi 370 miliardi di dollari varato dal governo statunitense in agosto. La ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... qui_finanza : UE risponde all’IRA degli USA: come cambiano le regole sugli aiuti di Stato -

Il nuovo quadro rientra nel piano di Bruxelles per rispondere' Inflation Reduction Act () dell'amministrazione di Joe Biden. L'ok arriverà durante la missione della presidente Ursula von der ...Cuore di mamma. Le toccano il figlio sui social e lei scatta in difesa,, replica e argomenta. La storia, una delle tante in epoca di social nertwork, tweet, like, ...'accusa di rendimento ...A chi si rivolge a lui,con "Gloria'Ucraina": quindi gli spari e il militare crolla a terra. Leggi anche Ucraina, battaglia per Bakhmut. Kiev: "Operazione difesa va avanti" Bakhmut,...