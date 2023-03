Ue | nuove regole aiuti Stato per tecnologie pulite | fino a 2025' **

(Di giovedì 9 marzo 2023) Bruxelles, 9 mar. (Adnkronos) - La Commissione Europea ha adottato un nuovo quadro temporaneo di crisi e transizione in materia didi, che dureràalla fine del, volto a sostenere i settori chiave per la transizione verso un'economia a emissioni nette zero. Il nuovo quadro temporaneo modifica e proroga il quadro temporaneo che venne adottato il 23 marzo 2022 per consentire agli Stati membri di sostenere l'economia nel contesto della guerra in Ucraina, già modificato il 20 luglio e il 28 ottobre 2022. Insieme alla modifica del regolamento generale di esenzione per categoria, che la Commissione ha approvato oggi, il quadro temporaneo contribuirà ad accelerare gli investimenti e i finanziamenti per la produzione diin Europa. Il quadro proroga la ...

La Commissione europea ha adottato il nuovo quadro di riferimento per gli aiuti di stato alle imprese in risposta alla sfida energetica e per fronteggiare adeguatamente i rischi di delocalizzazione ...