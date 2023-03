Ue | a Zaporizhzhia situazione molto pericolosa | Borrell | Forte aumento del rischio di un incidente nucleare | Raid russi in tutta l'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AgainCarlakak : RT @varljien: Allarme Ue su Zaporizhzhia'Situazione molto pericolosa', Lanciati 6 missili ipersonici! NN credo aD UNA SOLA PAROLA, DA MARZO… - rpinci : RT @TV2000it: ??#Ucraina, allarme #Ue su #Zaporizhzhia: situazione molto pericolosa La centrale senza luce dopo i massicci attacchi di #Mos… - tg2000it : RT @TV2000it: ??#Ucraina, allarme #Ue su #Zaporizhzhia: situazione molto pericolosa La centrale senza luce dopo i massicci attacchi di #Mos… - s02526371 : RT @varljien: Allarme Ue su Zaporizhzhia'Situazione molto pericolosa', Lanciati 6 missili ipersonici! NN credo aD UNA SOLA PAROLA, DA MARZO… - CarloneDaniela : RT @varljien: Allarme Ue su Zaporizhzhia'Situazione molto pericolosa', Lanciati 6 missili ipersonici! NN credo aD UNA SOLA PAROLA, DA MARZO… -

...diche è stata disconnessa dalla rete elettrica ucraina". Lo ha dichiarato l' Alto rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera, Josep Borrell. Riguardo lain ...09 mar 13:20 Ue: "Amolto pericolosa" La Commissione europea 'sostiene tutte le iniziative per mettere in sicurezza', perché 'occupare una centrale civile è ...... centrale diautosufficiente per 15 giorni Nella centrale nucleare dic'è ... nella sua relazione al Consiglio dei governatori dell'organizzazione sulladopo i ...

Bombe sull'Ucraina nella notte. Rischio nucleare a Zaporizhzhia Agenzia ANSA

«Nella centrale nucleare di Zaporizhzhia c’è abbastanza diesel per garantire il funzionamento dell’impianto con i generatori per 15 giorni». È l’allarme lanciato dal direttore dell’Agenzia internazion ...La guerra in Ucraina giunge al 379esimo giorno. La Russia ha effettuato una serie di attacchi missilistici, con l'allarme antiaereo che è stato attivato in tutti gli oblast. Cinque morti a Leopoli, un ...