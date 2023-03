Ucraina sotto attacco | missili russi su 10 regioni

(Di giovedì 9 marzo 2023) Nella notte attacchisticiin tutta l’. Le forze di Mosca hanno colpito le città di dieci: Kiev, Kirovohrad, Dnipro, Odessa, Kharkiv, Zaporizhzhia, Lviv, Ivano-Frankivsk, Zhytomyr e Vinnytsia. Lanciati 81contro l’. La scorsa notte le forze russe hanno colpito le città di dieci“È stata una notte difficile. Un massicciostico in tutto il paese. Attacchi a infrastrutture critiche ed edifici residenziali. Purtroppo ci sono feriti e morti. Le mie condoglianze alle famiglie” ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelenskylineando che comunque “tutti i servizi funzionano, il sistema energetico è in fase di ripristino e sono state imposte restrizioni ...

Le immagini pubblicate dal governatore della regione occidentale di Leopoli, Maksym Kozytsky, mostrano il distretto di Zolochiv in seguito ...Allarme antiaereo nella notte in tutta l'Ucraina. Le bombe russe hanno colpito diverse regioni e forti esplosioni sono state segnalate anche a Kiev. Sono almeno 8 i morti, diversi i feriti. "È stata u ...