Ucraina, raid Russia in tutto il Paese: 4 morti a Leopoli (Di giovedì 9 marzo 2023) Bombardamenti questa notte su tutta sull'Ucraina. In una delle offensive più massicce degli ultimi mesi, la Russia ha lanciato attacchi su diverse regioni, con l'allarme antiaereo che è scattato in ...

