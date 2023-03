Ucraina: Polonia consegna ultimi 10 carri armati Leopard (Di giovedì 9 marzo 2023) Varsavia, 9 mar. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Il ministro della Difesa polacco Mariusz Blaszczak ha confermato la consegna all'Ucraina degli ultimi dieci carri armati Leopard 2, dopo l'invio di un primo lotto di tank la scorsa settimana, in concomitanza con la visita a Kiev del primo ministro Mateusz Morawiecki. Blaszczak, che aveva già anticipato all'inizio della settimana che la seconda consegna era imminente, ha dichiarato, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Pap, che anche il lavoro di addestramento per l'esercito ucraino che deve gestire questi nuovi carri armati è terminato. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 9 marzo 2023) Varsavia, 9 mar. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Il ministro della Difesa polacco Mariusz Blaszczak ha confermato laall'deglidieci2, dopo l'invio di un primo lotto di tank la scorsa settimana, in concomitanza con la visita a Kiev del primo ministro Mateusz Morawiecki. Blaszczak, che aveva già anticipato all'inizio della settimana che la secondaera imminente, ha dichiarato, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Pap, che anche il lavoro di addestramento per l'esercito ucraino che deve gestire questi nuoviè terminato.

