Ucraina, piano Ue da 2 miliardi di euro per la fornitura di munizioni a Kiev (Di giovedì 9 marzo 2023) L’Ue propone un piano da due miliardi di euro per aumentare la fornitura di munizioni all’Ucraina. Lo ha affermato l’Alto rappresentante Ue per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, nella conferenza finale del Consiglio informale dei ministri della Difesa Ue di Stoccolma. “Dobbiamo fornire di piu’ e dobbiamo farlo in fretta. Per questo ho proposto un approccio che si basa su tre percorsi complementari”, ha annunciato in conferenza. Un piano che si articola in tre punti. In primo luogo, un pacchetto da un miliardo di euro, attraverso il Fondo europeo per la pace, per il rimborso della consegna immediata di munizioni da parte degli Stati membri. “Queste devono provenire dalle scorte nazionali gia’ esistenti o ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 9 marzo 2023) L’Ue propone unda duediper aumentare ladiall’. Lo ha affermato l’Alto rappresentante Ue per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, nella conferenza finale del Consiglio informale dei ministri della Difesa Ue di Stoccolma. “Dobbiamo fornire di piu’ e dobbiamo farlo in fretta. Per questo ho proposto un approccio che si basa su tre percorsi complementari”, ha annunciato in conferenza. Unche si articola in tre punti. In primo luogo, un pacchetto da un miliardo di, attraverso il Fondopeo per la pace, per il rimborso della consegna immediata dida parte degli Stati membri. “Queste devono provenire dalle scorte nazionali gia’ esistenti o ...

