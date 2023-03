Ucraina, pesanti attacchi missilistici sulle infrastrutture energetiche: 4 morti a Leopoli. Zelensky: notte difficile (Di giovedì 9 marzo 2023) notte di intensi attacchi missilistici russi sulle infrastrutture energetiche dell’Ucraina e, in particolare, su Kiev mentre la centrale nucleare di Zaporizhzhia è stata sganciata dalla rete elettrica del Paese. E Zelensky ammette: notte difficile. Quattro persone sono state uccise a seguito del lancio di missili russi nella regione di Leopoli, ha riferito il capo dell’amministrazione militare regionale Maksym Kozytskyi, secondo cui un razzo russo è caduto in una zona residenziale nel distretto di Zolochiv causando un incendio che adesso è stato spento. “In questo momento, sappiamo di quattro persone morte – ha aggiunto – Si tratta di quattro adulti. Due uomini e due donne. Erano a casa quando è ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 9 marzo 2023)di intensirussidell’e, in particolare, su Kiev mentre la centrale nucleare di Zaporizhzhia è stata sganciata dalla rete elettrica del Paese. Eammette:. Quattro persone sono state uccise a seguito del lancio di missili russi nella regione di, ha riferito il capo dell’amministrazione militare regionale Maksym Kozytskyi, secondo cui un razzo russo è caduto in una zona residenziale nel distretto di Zolochiv causando un incendio che adesso è stato spento. “In questo momento, sappiamo di quattro persone morte – ha aggiunto – Si tratta di quattro adulti. Due uomini e due donne. Erano a casa quando è ...

