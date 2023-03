Ucraina, l’ambasciatore in Italia: Uniamoci per contrastare la minaccia nucleare, Mosca fa sul serio (Di giovedì 9 marzo 2023) “Questa notte è stata un’altra notte terribile per il nostro Paese, in quanto sono state colpite diverse infrastrutture e purtroppo ci sono state anche vittime in questi attacchi missilistici”. Così l’ambasciatore dell’Ucraina n Italia, Yärosiav Menlyk oggi in visita a Torino. “La Russia sta provando a minacciare tutto il mondo con il disastro nucleare – ha aggiunto – per questo dobbiamo essere uniti per proteggere soprattutto i luoghi dove si trovano le centrale nucleari dalla possibilità di essere attaccate dai missili. Stiamo lavorando per consegnare un maggior numero di sistemi di difesa antiaerea per dare copertura a tutti gli oggetti ad alta pericolosità”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 9 marzo 2023) “Questa notte è stata un’altra notte terribile per il nostro Paese, in quanto sono state colpite diverse infrastrutture e purtroppo ci sono state anche vittime in questi attacchi missilistici”. Cosìdell’, Yärosiav Menlyk oggi in visita a Torino. “La Russia sta provando are tutto il mondo con il disastro– ha aggiunto – per questo dobbiamo essere uniti per proteggere soprattutto i luoghi dove si trovano le centrale nucleari dalla possibilità di essere attaccate dai missili. Stiamo lavorando per consegnare un maggior numero di sistemi di difesa antiaerea per dare copertura a tutti gli oggetti ad alta pericolosità”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

