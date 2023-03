Ucraina, la guerra di cifre sui soldati russi morti: oltre la propaganda di Mosca e Kiev, ecco quali sono le stime (e come leggerle) (Di giovedì 9 marzo 2023) Da un lato la propaganda di Mosca, che ha diffuso dati ufficiali sui soldati morti o feriti l’ultima volta a settembre, riportando una cifra parziale. Dall’altro quella di Kiev, con lo stato maggiore che è arrivato a ipotizzare la morte di oltre 150mila russi sul campo di battaglia. La guerra in Ucraina è anche una guerra di cifre, in particolare sulle perdite subite dall’esercito di Vladimir Putin. Anche le inchieste realizzate da media indipendenti o i numeri forniti dall’Occidente, ultima in ordine di tempo la Nato, risultano distanti fra loro: la ragione principale è che ci sono pochissimi modi per avere informazioni affidabili. Nel complesso, le stime pubblicate ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 9 marzo 2023) Da un lato ladi, che ha diffuso dati ufficiali suio feriti l’ultima volta a settembre, riportando una cifra parziale. Dall’altro quella di, con lo stato maggiore che è arrivato a ipotizzare la morte di150milasul campo di battaglia. Lainè anche unadi, in particolare sulle perdite subite dall’esercito di Vladimir Putin. Anche le inchieste realizzate da media indipendenti o i numeri forniti dall’Occidente, ultima in ordine di tempo la Nato, risultano distanti fra loro: la ragione principale è che cipochissimi modi per avere informazioni affidabili. Nel complesso, lepubblicate ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... enpaonlus : Flora è scampata alla guerra in Ucraina. Ne ha passate tante e merita una bella adozione che sia per sempre. Vi asp… - putino : Il Pentagono sta impedendo all'Amministrazione Biden di condividere con la Corte Penale Internazionale dell'Aia le… - Gitro77 : Nasce il comitato Ripudia la guerra, il cui portavoce è l'amico @CriticaScient, per promuove un referendum contro l… - AntonioSassone7 : RT @Gianl1974: 1/5 ???? La cattura di Bakhmut è il massimo per l'offensiva russa nell'Ucraina orientale - ISW Gli esperti dell'Istituto amer… - FrenkMarino : La Russia è un partner importante per l'Ungheria, ma forse non potrà più esserlo nei prossimi anni. Opportunismo o… -