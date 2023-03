Ucraina | la centrale di Zaporizhzhia senza elettricità | Enorme rischio nucleare

(Di giovedì 9 marzo 2023) Ladiè stata tagliata fuori dalla rete elettrica dopo un attacco russo. Lo ha comunicato stamani l’operatore ucraino per il, avvertendo deldi...

...il giorno dopo i negoziati con le Nazioni Unite sulla smilitarizzazione della ZNPP (la... "La Russia ha lanciato nella notte un massiccio attacco con missili e droni contro l', causando ...Lanuclearedi Zaporizhzhia è stata tagliata fuori dalla rete elettrica dopo un attacco russo. Lo ha comunicato stamani l'operatore ucraino per il nucleare, avvertendo del rischio di un ...Il Pd vuole tornarenel dibattito politico e per esserlo ha scelto lo scontro frontale. ... E sulle armi all'cosa farà Per ora conferma il sì, ma con riserva. Perché la Elly pacifista ...

Ucraina, la diretta - Missili su tutto il Paese: colpita anche Kiev, almeno nove morti. La centrale nucleare di ... Il Fatto Quotidiano

Nelle ultime ore, forti esplosioni sono state segnalate a Dnipro, Kirovohrad e Kiev – Bombardamenti anche nelle regioni di Kharkiv e di Odessa – Dopo gli attacchi, la centrale di Zaporizhzhia è stata ...Le dichiarazioni arrivano all'indomani dei raid russi che sono stati registrati in 10 regioni dell'Ucraina, tra cui proprio quella di Zaporizhzhia, dove si trova la centrale nucleare più grande del ...