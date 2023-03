Ucraina: Kiev, 'oltre 156 mila militari russi uccisi da inizio guerra' (Di giovedì 9 marzo 2023) Kiev, 9 mar. (Adnkronos) - La russia ha perso nell'ultimo giorno 820 uomini, facendo salire a 156.120 le perdite fra le sue fila dal giorno dell'attacco di Mosca all'Ucraina, lo scorso 24 febbraio. Lo rende noto il bollettino quotidiano dello Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine, appena diffuso su Facebook, che riporta cifre che non è possibile verificare in modo indipendente. Secondo il resoconto dei militari ucraini, a oggi le perdite russe sarebbero di circa 156.120 uomini, 3.441 carri armati, 6.736 mezzi corazzati, 2.465 sistemi d'artiglieria, 488 lanciarazzi multipli, 254 sistemi di difesa antiaerea. Stando al bollettino, che specifica che i dati sono in aggiornamento a causa degli intensi combattimenti, le forze russe avrebbero perso anche 303 aerei, 289 elicotteri, 5.331 autoveicoli, 18 unità navali e ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 9 marzo 2023), 9 mar. (Adnkronos) - Laa ha perso nell'ultimo giorno 820 uomini, facendo salire a 156.120 le perdite fra le sue fila dal giorno dell'attacco di Mosca all', lo scorso 24 febbraio. Lo rende noto il bollettino quotidiano dello Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine, appena diffuso su Facebook, che riporta cifre che non è possibile verificare in modo indipendente. Secondo il resoconto deiucraini, a oggi le perdite russe sarebbero di circa 156.120 uomini, 3.441 carri armati, 6.736 mezzi corazzati, 2.465 sistemi d'artiglieria, 488 lanciarazzi multipli, 254 sistemi di difesa antiaerea. Stando al bollettino, che specifica che i dati sono in aggiornamento a causa degli intensi combattimenti, le forze russe avrebbero perso anche 303 aerei, 289 elicotteri, 5.331 autoveicoli, 18 unità navali e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : La procura di Kiev avvia 900 procedimenti: chi non combatte è “filorusso”. Le testimonianze dall'Ucraina - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Nel Mar Nero 5 portaerei russe con missili Kalibr. Secondo il Comando della Marina ucraina, Mosca dispon… - LaStampa : Russi sparano ad un soldato di Kiev prigioniero per aver gridato: 'Gloria all'Ucraina' - Cavenaz : L'orso s'è incazzato. #UCRAINA | Bombardamenti russi hanno colpito nella notte le regioni ucraine di #Kharkiv e… - futurwork : RT @ProgettoLepanto: ?La Russia ha effettuato una serie di attacchi missilistici in tutta l’Ucraina, colpendo infrastrutture a #Kiev, Khark… -