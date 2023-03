Ucraina | infrastrutture colpite durante i bombardamenti della notte

(Di giovedì 9 marzo 2023) Segnalate ancora una voltainle città Dnipro e Kirovohrad. I raid russi hanno compromesso moltee causato diversi morti. Ancora unadiinOdessa bombardata – Ph Credit agenzianova.comAncora unadirussi su diverse città ucraine. Le esplosioni sono state segnalate nelle città di Dnipro e Kirovohrad. Come riportato dai media locali sono stati attivati tutti gli allarmi antiaereo e l’amministrazione militareregione di Kiev ha avvertito i residenti di possibili minacce aeree esortando i cittadini a rimanere nei rifugi.gli attacchisono morte ...

Massiccio attacco missilistico russo su diverse città dell'. "È stata una notte difficile - ha scritto sui social il presidente ucraino Volodymyr ... Attacchi acritiche ed edifici ...... conseguentemente, il necessario supporto per il miglioramento dellesportive nell'... "Tra un mese presenteremo dossier" approfondimento Euro 2024, Italia pesca Inghilterra,, ...... è allarme in tutto il Paese L'ha intercettato 34 missili e quattro droni lanciati dai russi nell'ambito dell' attacco al Paese nelle ultime ore, in particolare contro alcune...

Raid russi in tutta l'Ucraina: colpite Kiev, Kharkiv, Odessa, Leopoli. Zelensky: tattiche miserabili - Kiev: 3 morti nei bombardamenti russi a Kherson - Kiev: 3 morti nei bombardamenti russi a Kherson RaiNews

Colpite duramente Kharkiv e Odessa, forte esplosione a Kiev. Zelensky esclude un confronto con Putin: 'Non mantiene la parola' ...La guerra in Ucraina giunge al 379esimo giorno. La Russia ha effettuato una serie di attacchi missilistici, con l'allarme antiaereo che è stato attivato in tutti gli oblast. Cinque morti a Leopoli, un ...