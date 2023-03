Ucraina, forti esplosioni a Kiev. Il sindaco: “Due persone ferite. Colpita centrale elettrica: cittadini senza luce e riscaldamento” (Di giovedì 9 marzo 2023) La guerra in Ucraina giunge al 379esimo giorno. Il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, ha dichiarato che due persone sono rimaste ferite in un’esplosione nella parte occidentale della capitale Ucraina, nel contesto di un’ondata di attacchi russi in tutto il Paese. “Due persone sono rimaste ferite” a causa di un’esplosione nel quartiere di Svyatoshynsky, ha ... TAG24. Leggi su tag24 (Di giovedì 9 marzo 2023) La guerra ingiunge al 379esimo giorno. Ildi, Vitali Klitschko, ha dichiarato che duesono rimastein un’esplosione nella parte occidentale della capitale, nel contesto di un’ondata di attacchi russi in tutto il Paese. “Duesono rimaste” a causa di un’esplosione nel quartiere di Svyatoshynsky, ha ... TAG24.

