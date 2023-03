Ucraina: ex capo Cia, 'cacciare Russia da Dombass e Crimea, solo così negozierà' (Di giovedì 9 marzo 2023) Washington, 9 mar. (Adnkronos) - "Penso che abbia molto senso che il presidente parli con Xi. Non c'è dubbio che i rapporti siano particolarmente tesi in questo momento, per molti motivi: i 'palloni', l'Ucraina, eccetera. È davvero importante provare ad aprire il dialogo, almeno per sviluppare una linea di comunicazione. E io credo che la Cina potrebbe avere una grande influenza nel cercare di portare Putin a negoziare. Bisognerebbe far pressione su Xi al fine che si muova in tale direzione". Lo ha detto al Corriere della Sera l'ex capo della Cia Leon Panetta, aggiungendo che "il problema in questo momento è che nessuno dei due campi sembra particolarmente interessato ad arrivare a una pace negoziata in Ucraina. Sia Putin che Kiev cercano il vantaggio sul campo. Questo rende molto difficile a qualunque attore esterno — che sia ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 9 marzo 2023) Washington, 9 mar. (Adnkronos) - "Penso che abbia molto senso che il presidente parli con Xi. Non c'è dubbio che i rapporti siano particolarmente tesi in questo momento, per molti motivi: i 'palloni', l', eccetera. È davvero importante provare ad aprire il dialogo, almeno per sviluppare una linea di comunicazione. E io credo che la Cina potrebbe avere una grande influenza nel cercare di portare Putin a negoziare. Bisognerebbe far pressione su Xi al fine che si muova in tale direzione". Lo ha detto al Corriere della Sera l'exdella Cia Leon Panetta, aggiungendo che "il problema in questo momento è che nessuno dei due campi sembra particolarmente interessato ad arrivare a una pace negoziata in. Sia Putin che Kiev cercano il vantaggio sul campo. Questo rende molto difficile a qualunque attore esterno — che sia ...

